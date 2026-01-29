Emerse le prime immagini e il primo trailer di Villion: Code, da uno degli autori dei Persona

Compile Heart ha pubblicato le prime immagini e il primo trailer di Villion: Code , il nuovo gioco di ruolo giapponese a tema scolastico di Kouji Okada, uno degli autori delle serie Megami Tensei e Persona. Da quello che si è potuto apprendere, si tratta di titolo fortemente incentrato sul lato narrativo, sull'azione e su tematiche esistenziali. Insomma, anche in questo ricorda gli altri titoli di Okada.

Dettagli sul gioco

La storia è ambientata in un futuro distopico, in cui l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione. All'interno della Adhvan Resilience Research Academy City, una città-accademia fondata per affrontare la crisi globale, si manifesta improvvisamente uno strano fenomeno: delle creature mostruose, chiamate GEM, prendono ad attaccare le persone e, contemporaneamente, l'intera area viene isolata dal resto del mondo da una misteriosa "bolla", che rende impossibile la fuga. Ritrovatisi intrappolati, studenti e abitanti sono costretti a confrontarsi con il proprio karma, mentre il protagonista e i suoi compagni cercano di scoprire la verità dietro ciò che sta accadendo.

Il giocatore veste i panni di un ragazzo diciassettenne, Kengo Kawanishi, uno studente prodigio che ha saltato un anno scolastico e fa parte della squadra di basket dell'accademia. Insieme ai suoi amici, con cui forma il team ADHVAN REBS, si mette sulle tracce di quello che appare essere il responsabile di un evento determinante per l'intera vicenda.

Attorno a lui ruota un cast variegato e ben caratterizzato: c'è Sushiro, il capitano della squadra di basket dal carattere protettivo e fraterno; Anastasia, una cosplayer famosa sui social, intuitiva ma pigra; Oliver, giovanissimo genio della retorica dal sarcasmo pungente; Chloe, ragazza introversa amante della natura con una memoria fotografica; e Marika, la cugina del protagonista, energica e solare nonostante sia cagionevole di salute, membro del club di ricerca sull'occulto. Tutti frequentano la stessa accademia e hanno tra loro dei legami che si rafforzeranno durante il gioco.

Dal punto di vista del gameplay, Villion: Code propone un sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale e profondità tattica. Le battaglie richiedono un uso strategico delle abilità del protagonista e dei compagni, con una forte enfasi sulla cooperazione e sulla gestione delle diverse situazioni in cui si ritroveranno. Caratteristica unica sono le Genome Arms, braccia mutate che si trasformano in armi e determinano lo stile di combattimento: il protagonista può cambiarle anche durante lo scontro, per colpire i punti deboli dei nemici.

Oltre al mondo esterno, si potrà esplorare anche il Sankhara Spacetime, una dimensione alternativa simile a un immenso dungeon che incarna i "dieci atti malvagi" dell'umanità e prende forma quando una persona dell'accademia si trasforma in un GEM. Il sistema di movimento include meccaniche come il wall slide, che permette di scivolare lungo le pareti per muoversi rapidamente o lanciare attacchi a sorpresa dall'alto. A rendere gli scontri ancora più tecnici c'è il Warning Signal, un segnale visivo che anticipa gli attacchi nemici: reagendo nel momento giusto è possibile parare, deviare i colpi o eseguire potenti contrattacchi.

Per quanto riguarda le edizioni, il gioco sarà disponibile in versione Standard, Special e Digital Deluxe, con contenuti che spaziano da artbook e colonne sonore fisiche o digitali fino a stampe artistiche e bonus esclusivi. In Giappone, Villion: Code è previsto in uscita il 25 maggio su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Quando saranno disponibili i dettagli sulle edizioni occidentali, vi faremo sapere.