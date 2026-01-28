Villion: Code è il nuovo gioco di ruolo giapponese da uno degli autori dei Persona

Lo studio Compile Heart ha annunciato Villion: Code, il nuovo gioco di ruolo giapponese a tema scolastico di Kouji Okada, uno degli autori delle serie Megami Tensei e Persona. Quindi è stato finalmente svelato cosa si nascondeva dietro il sito teaser aperto negli scorsi giorni.
L'annuncio è stato dato nell'ultimo numero della storica rivista giapponese Weekly Famitsu, dove è stato svelato anche che il gioco sarà lanciato in Giappone il 25 maggio per PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per adesso non si è accennato a una possibile versione occidentale, anche se immaginiamo che non mancherà, visto che ormai gli editori giapponesi tendono a esportare tutto.
I primi dettagli
L'annuncio non ha svelato moltissimo su Villion: Code. È stato riportato che sarà disponibile sia in formato fisico, sia in digitale, (tranne su PlayStation 4, che avrà solo l'edizione digitale). Quindi è stato raccontato che è ambientato in una cittadina universitaria del futuro prossimo, costruita su un'isola fluttuante nella baia di Tokyo, dove studenti e insegnanti trasformati in mostri vagano senza controllo.
I dungeon sono generati proceduralmente e assumono la forma di ambienti tubolari privi di soffitto, consentendo un movimento a 360 gradi in ogni direzione. Avete presente Gyruss? Molti di voi immaginiamo di no, ma il modello è quello. I combattimenti saranno in tempo reale.
Il team di sviluppo include:
- Project Producer: Kouji Okada (co-fondatore di ATLUS, co-creatore delle serie Megami Tensei e Persona)
- Scenario: Tadashi Satomi (Persona: Revelations e Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment)
- Compositore: Tsukasa Masuko (Megami Tensei, Megami Tensei II, Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei II e altri ancora)
- Character Design: Ilya Kuvshinov
- Tema principale: FRAM
- Doppiatori: Kengo Kawanishi, Aimi, Shunsuke Takeuchi, Atsushi Tamaru, Aoi Nagatsuki, Asami Shimoda
Per adesso questo è quanto. Immaginiamo che nei prossimi giorni saranno pubblicati trailer e immagini di gioco. Vi sapremo ridire.