Villion: Code è il nuovo gioco di ruolo giapponese da uno degli autori dei Persona

L'annuncio è stato dato nell'ultimo numero della storica rivista giapponese Weekly Famitsu, dove è stato svelato anche che il gioco sarà lanciato in Giappone il 25 maggio per PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per adesso non si è accennato a una possibile versione occidentale, anche se immaginiamo che non mancherà, visto che ormai gli editori giapponesi tendono a esportare tutto.

Lo studio Compile Heart ha annunciato Villion: Code , il nuovo gioco di ruolo giapponese a tema scolastico di Kouji Okada, uno degli autori delle serie Megami Tensei e Persona . Quindi è stato finalmente svelato cosa si nascondeva dietro il sito teaser aperto negli scorsi giorni .

I primi dettagli

L'annuncio non ha svelato moltissimo su Villion: Code. È stato riportato che sarà disponibile sia in formato fisico, sia in digitale, (tranne su PlayStation 4, che avrà solo l'edizione digitale). Quindi è stato raccontato che è ambientato in una cittadina universitaria del futuro prossimo, costruita su un'isola fluttuante nella baia di Tokyo, dove studenti e insegnanti trasformati in mostri vagano senza controllo.

I dungeon sono generati proceduralmente e assumono la forma di ambienti tubolari privi di soffitto, consentendo un movimento a 360 gradi in ogni direzione. Avete presente Gyruss? Molti di voi immaginiamo di no, ma il modello è quello. I combattimenti saranno in tempo reale.

Il team di sviluppo include:

Project Producer: Kouji Okada (co-fondatore di ATLUS, co-creatore delle serie Megami Tensei e Persona)

Kouji Okada (co-fondatore di ATLUS, co-creatore delle serie Megami Tensei e Persona) Scenario: Tadashi Satomi (Persona: Revelations e Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment)

Tadashi Satomi (Persona: Revelations e Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment) Compositore: Tsukasa Masuko (Megami Tensei, Megami Tensei II, Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei II e altri ancora)

Tsukasa Masuko (Megami Tensei, Megami Tensei II, Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei II e altri ancora) Character Design: Ilya Kuvshinov

Ilya Kuvshinov Tema principale: FRAM

FRAM Doppiatori: Kengo Kawanishi, Aimi, Shunsuke Takeuchi, Atsushi Tamaru, Aoi Nagatsuki, Asami Shimoda

Per adesso questo è quanto. Immaginiamo che nei prossimi giorni saranno pubblicati trailer e immagini di gioco. Vi sapremo ridire.