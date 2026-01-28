Il principale problema dei live service non è attirare giocatori, ma trattenerli

Una nuova ricerca di Ampere Analysis afferma che la sfida più grande che oggi affrontano i giochi live service non è tanto quella di attirare i giocatori, quanto di riuscire a trattenerli (il famoso "retention rate"). Le cause sono note ed evidenti: il mercato è sempre più affollato e il successo a lungo termine dipende ormai molto più dalla fidelizzazione a lungo termine che da lanci spettacolari o costose campagne di marketing. In sostanza, non è detto che un lancio di successo corrisponda automaticamente a un prodotto funzionante sul lungo periodo.

Un mercato difficile

Questo spiega perché tanti giochi online sembrano chiedere costantemente l'attenzione dei giocatori, con iniziative piccole o grandi. Secondo la ricerca, la maggior parte dei giochi live service come Fortnite, Roblox e Apex Legends ha un elevatissimo tasso di abbandono (churn rate), con moltissimi utenti che smettono di giocare nel giro di poche settimane o mesi. Per questo gli studi di sviluppo sono alla costante ricerca di modi per farli tornare, modi spesso molto costosi e poco efficaci.

Fortnite inscena continue collaborazioni per riportare gli utenti all'ovile

Ampere indica la retention come il principale motore di crescita. I giochi che riescono a mantenere i giocatori coinvolti nel tempo generano un valore maggiore per singolo utente, dipendono meno dalla pubblicità a pagamento e beneficiano di una crescita organica attraverso amici e piattaforme social. Successi di lunga durata come Fortnite e GTA Online dimostrano come aggiornamenti costanti e nuove funzionalità possano trasformare un gioco in un'abitudine, superando la fase di moda passeggera.

La fidelizzazione richiede dei compromessi. Per gli sviluppatori, significa spesso un lavoro continuo per lanciare aggiornamenti e modificare gli equilibri di gioco. Inoltre, rinviare gli aggiornamenti o prendere decisioni impopolari per la comunità possono tradursi in una fuga dei giocatori verso la concorrenza. Da qui il numero sempre maggiore di eventi live, pass stagionali da acquistare e contenuti vari. Il tutto è mirato a incentivare il ritorno in gioco.

Insomma, non bisogna solo avere tanti giocatori al lancio, ma anche a riuscire a creare una struttura efficace che supporti il loro mantenimento e il loro ritorno, da cui, spesso derivano i costi enormi di questi titoli e la velocità con cui vengono rimossi dal mercato, in caso di insuccesso.