L'Orologio dell’Apocalisse si è avvicinato ancora di più alla mezzanotte, grazie all'IA

Le lancette del cosiddetto Orologio dell'Apocalisse sono sempre più vicine alla mezzanotte , il momento critico in cui l'umanità distruggerà il mondo. Martedì, circa ottant'anni dopo la creazione di questo oggetto dalla natura prettamente metaforica, le lancette sono state spostate a 85 secondi prima dell'ora fatale, segnando una prima volta: la fine del mondo non è mai stata così vicina. I motivi? Incapacità di contrastare la crisi climatica, rallentamento sul disarmo nucleare, ma anche la diffusione delle intelligenze artificiali e di informazion false tramite internet.

Estinzione in arrivo

L'Orologio dell'Apocalisse fu creato nel 1947, all'alba dell'era nucleare, quando, con la creazione di bombe capaci di sterminare intere città o regioni (c'erano appena stati gli eventi di Hiroshima e Nagasaki), gli scienziati decisero di calcolare quanto mancasse al momento in cui l'umanità distruggerà se stessa. La mezzanotte indicherà il momento in cui l'umanità avrà reso la Terra inabitabile.

Lo scorso anno, le lancette erano state posizionate a 89 secondi dalla mezzanotte, ma nel frattempo la situazione è peggiorata. Come detto, i motivi sono principalmente il contrasto insufficiente ai problemi del pianea, come il rischio nucleare, la crisi climatica, le minacce biologiche e l'avanzamento di tecnologie distruttive come l'intelligenza artificiale.

"L'umanità non ha compiuto progressi sufficienti nel fronteggiare i rischi esistenziali che mettono in pericolo tutti noi", ha dichiarato Alexandra Bell, presidente e CEO del Bulletin che gestisce l'orologio, spiegando le ragioni del cambiamento di quest'anno. "L'Orologio dell'Apocalisse è uno strumento pensato per comunicare quanto siamo vicini a distruggere il mondo con tecnologie create da noi stessi. I rischi che affrontiamo legati alle armi nucleari, al cambiamento climatico e alle tecnologie distruttive sono tutti in aumento. Ogni secondo conta e stiamo finendo il tempo. È una verità difficile da accettare, ma questa è la nostra realtà."

Gli scienziati hanno avvertito che le nazioni a economia avanzata non solo non stanno facendo niente per contrastare certi fenomeni ma, anzi, stanno premendo l'acceleratore peggiorando costantemente tutti i fattori di rischio. Ad esempio, l'avvento dell'IA è stato gestito malamente, senza che ci fossero delle regolamentazioni per frenare i fenomeni distruttivi associati, come la diffusione di informazioni false. Insomma, le big tech hanno messo in mano a chiunque quella che possiamo considerare un'arma, senza che nessuno abbia avuto niente da obiettare. Tanto ottimismo, vero?