Via alle riprese del film di Street Fighter: Capcom annuncia il cast con un'immagine e la nuova data di uscita

Il film di Street Fighter dà il via alle riprese e Capcom per l'occasione conferma il cast ufficiale con una simpatica immagine riepilogativa, oltre ad annunciare la nuova data di uscita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/09/2025
Il logo del film di Street Fighter

Arrivano novità da parte di Capcom sul film di Street Fighter, che ha ormai ricevuto il definitivo via libera e sta iniziando le riprese proprio in questo periodo, con l'annuncio del cast riassunto in un'immagine ufficiale e una nuova data di uscita fissata per il lancio al cinema.

Il film è atteso per il 16 ottobre 2026, e per l'occasione viene dunque confermato gran parte del cast che interpreterà i vari personaggi del celebre picchiaduro, con scelte anche piuttosto sorprendenti.

Di alcuni di questi avevamo già avuto notizia in passato, come gli eclatanti Jason Momoa nel ruolo di Blanka, 50 Cent in quello di Balrog, Roman Reigns nel ruolo di Akuma e altri.

Un cast veramente variegato

Altri combattenti sono stati svelati in questo frangente, mentre sono stati annunciati anche alcuni altri attori di cui però non è ancora stato specificato il ruolo, il tutto a comporre comunque una produzione che sembra di notevole livello.

Il cast del film di Street Fighter
Il cast del film di Street Fighter

L'annuncio del cast è stato effettuato utilizzando anche la particolare immagine visibile qui sotto, che riprende lo stile tipico della schermata di selezione dei personaggi di Street Fighter 2.

Il cast del film di Street Fighter pare sempre più incredibile con i nuovi nomi emersi in questi giorni Il cast del film di Street Fighter pare sempre più incredibile con i nuovi nomi emersi in questi giorni

In particolare, per quanto riguarda le nuove aggiunte di cui ancora non è stato svelato il ruolo si parla del lottatore UFC Alexander Volkanovski, l'attore Kyle Mooney, l'attrice e artista marziale Rayna Vallandingham (vista di recente in Cobra Kai) e l'attrice Melanie Jarnson che abbiamo visto anche in Mortal Kombat (che, a giudicare dall'immagine, potrebbe interpretare Cammy).

Per il resto, questo è il cast confermato con personaggi collegati:

  • Noah Centineo - Ken
  • Andrew Koji - Ryu
  • Callina Liang - Chun Li
  • Joe "Roman Reigns" Anoai - Akuma
  • David Dastmalchian - M.Bison
  • Cody Rhodes - Guile
  • Andrew Schulz - Dan Hibiki
  • Eric André - Don Sauvage
  • Vidyut Jammwal - Dhalsim
  • Curtis "50 Cent" Jackson - Balrog
  • Jason Momoa - Blanka
  • Olivier Richters - Zangief
  • Orville Peck - Vega
  • Hirooki Goto - E. Honda

Il regista scelto è Kitao Sakurai, che in precedenza ha lavorato al film Bad Trip, The Eric Andre Show, a quattro episodi della serie TV di Twisted Metal e alle serie Dave e The Premise.

#Capcom #Cinema
