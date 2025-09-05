Via alle riprese del film di Street Fighter: Capcom annuncia il cast con un'immagine e la nuova data di uscita

Di alcuni di questi avevamo già avuto notizia in passato, come gli eclatanti Jason Momoa nel ruolo di Blanka , 50 Cent in quello di Balrog , Roman Reigns nel ruolo di Akuma e altri.

Il film è atteso per il 16 ottobre 2026 , e per l'occasione viene dunque confermato gran parte del cast che interpreterà i vari personaggi del celebre picchiaduro, con scelte anche piuttosto sorprendenti.

Arrivano novità da parte di Capcom sul film di Street Fighter , che ha ormai ricevuto il definitivo via libera e sta iniziando le riprese proprio in questo periodo, con l'annuncio del cast riassunto in un'immagine ufficiale e una nuova data di uscita fissata per il lancio al cinema.

Un cast veramente variegato

Altri combattenti sono stati svelati in questo frangente, mentre sono stati annunciati anche alcuni altri attori di cui però non è ancora stato specificato il ruolo, il tutto a comporre comunque una produzione che sembra di notevole livello.

Il cast del film di Street Fighter

L'annuncio del cast è stato effettuato utilizzando anche la particolare immagine visibile qui sotto, che riprende lo stile tipico della schermata di selezione dei personaggi di Street Fighter 2.

In particolare, per quanto riguarda le nuove aggiunte di cui ancora non è stato svelato il ruolo si parla del lottatore UFC Alexander Volkanovski, l'attore Kyle Mooney, l'attrice e artista marziale Rayna Vallandingham (vista di recente in Cobra Kai) e l'attrice Melanie Jarnson che abbiamo visto anche in Mortal Kombat (che, a giudicare dall'immagine, potrebbe interpretare Cammy).

Per il resto, questo è il cast confermato con personaggi collegati:

Noah Centineo - Ken

Andrew Koji - Ryu

Callina Liang - Chun Li

Joe "Roman Reigns" Anoai - Akuma

David Dastmalchian - M.Bison

Cody Rhodes - Guile

Andrew Schulz - Dan Hibiki

Eric André - Don Sauvage

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Curtis "50 Cent" Jackson - Balrog

Jason Momoa - Blanka

Olivier Richters - Zangief

Orville Peck - Vega

Hirooki Goto - E. Honda

Il regista scelto è Kitao Sakurai, che in precedenza ha lavorato al film Bad Trip, The Eric Andre Show, a quattro episodi della serie TV di Twisted Metal e alle serie Dave e The Premise.