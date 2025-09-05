Amazfit T-Rex 3 Pro: disponibile lo smartwatch “indistruttibile” con mappe offline e una super batteria

Da oggi è disponibile il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro : uno smartwatch robusto, intelligente e dotato di nuove funzioni, pensato per chi vive di sport estremi. Le novità sono più di una dozzina, dalle mappe offline interattive alla torcia integrata, fino a un altoparlante con microfono per chiamate e comandi vocali. Andiamo a scoprirlo più nel dettaglio.

Le caratteristiche di Amazfit T-Rex 3 Pro

Il T-Rex 3 Pro è costruito con materiali premium: vetro zaffiro antigraffio sul display e lega di titanio di grado 5 su lunetta e pulsanti. L'azienda dichiara che puà resistere a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C e integra un LED bicolore che funziona anche come segnale SOS. Il nuovo schermo AMOLED da 1,5" (48 mm) o 1,32" (44 mm) raggiunge i 3000 nit di luminosità, perfetto sotto il sole diretto. Grazie ad altoparlante e microfono, l'orologio supporta poi anche chiamate Bluetooth, controllo vocale con Zepp Flow e avvisi vocali durante allenamenti e gare.

Le mappe di Amazfit T-Rex 3 Pro

Uno dei punti forti del T-Rex 3 Pro è l'accesso gratuito a mappe urbane, topografiche e delle piste da sci. Ora sono ancora più dettagliate e interattive: lo smartwatch permette di cercare luoghi, generare percorsi e creare itinerari personalizzati, che si tratti di corsa o ciclismo. Grazie all'antenna con polarizzazione circolare e al supporto dual-band, la ricezione GPS è più stabile anche in zone difficili come boschi o città fitte di palazzi. Lo smartwatch supporta sei sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo.

Il T-Rex 3 Pro supporta oltre 180 discipline, comprese modalità speciali dedicate all'allenamento HYROX. Misura VO2 max, carico di lavoro, tempo di recupero, qualità del sonno e aggiorna costantemente l'indicatore di affaticamento BioCharge Energy Score. La batteria è uno dei suoi punti di forza: per il modello da 48 mm, Amazfit dichiara fino a 25 giorni con uso standard, circa 10 giorni di uso intensivo e fino a 19-20 ore di GPS continuo. Nella versione 44 mm abbiamo invece fino a 17 giorni standard e 8 giorni di uso intensivo.

Con l'app Zepp si accede a poi funzioni extra come mini-app e l'integrazione con Strava. La nuova app Podcast permette di scaricare e ascoltare offline oltre 4 milioni di contenuti. Il T-Rex 3 Pro si abbina anche ad accessori come Helio Strap e Helio Ring per un monitoraggio ancora più accurato.

Per quanto riguarda il costo, il prezzo del nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro sarà di 399,90€ per tutte le varianti, ovvero quella da 48 mm, nei colori Tactical Black e Black Gold, e quella da 44 mm, con colorazioni Gold & Gray o Black Gold. Le vendite della versione Tactical Black sono già avviate, mentre le altre colorazioni arriveranno entro la fine del mese.