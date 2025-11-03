Le Olimpiadi degli Esport non saranno in Arabia Saudita: il CIO annulla la partnership con il paese

Come forse ricorderete, nel 2024 le due parti avevano siglato un accordo di 12 anni che avrebbe portato tutte le edizioni della manifestazione in Arabia Saudita a partire dal 2025, poi rinviata al 2027.

CIO e Arabia Saudita proseguiranno le loro ambizioni per gli eSport su strade separate

In un comunicato stampa, il CIO afferma che le due parti hanno deciso di comune accordo di terminare la collaborazione e che ora entrambe proseguiranno le loro mire di espansione nell'ambito degli eSports su strade separate. Il comitato afferma che svilupperà un nuovo approccio alla competizione e punterà a un nuovo modello di partership, ma senza aggiungere altri dettagli al riguardo per il momento.

Immagine che sanciva l'accordo tra il CIO e l'Arabia Saudita

"Recentemente, le due parti e la Esports World Cup Foundation si sono incontrate nuovamente per riesaminare l'iniziativa. Hanno concordato reciprocamente di porre fine alla loro collaborazione sulle Olimpiadi degli Esport. Allo stesso tempo, entrambe le organizzazioni restano impegnate a perseguire le proprie ambizioni nel mondo degli esports, ma su percorsi separati. Il CIO, da parte sua, svilupperà un nuovo approccio alle Olimpiadi degli Esport, tenendo conto dei feedback e puntando a un nuovo modello di partnership".

"Questo nuovo approccio rappresenta un'opportunità per allineare meglio le Olimpiadi degli Esport agli obiettivi di lungo termine e per ampliare le opportunità offerte da questa iniziativa, con l'obiettivo di organizzare la prima edizione il prima possibile.

Le Olimpiadi degli Esport sono un'iniziativa del CIO nata nel 2023 con l'obiettivo di creare una competizione internazionale ufficiale dedicata agli sport elettronici, ispirata ai valori olimpici. L'idea è quella di unire sport virtuali e simulazioni realistiche in un evento globale, parallelo ma distinto dalle Olimpiadi tradizionali. Dopo un primo test con l'Olympic Esports Week a Singapore, il progetto è stato ampliato per includere una vera e propria manifestazione a cadenza regolare.