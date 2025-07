Portatevi a casa la storia dei videogiochi di Dungeons & Dragons per pochi euro con il nuovo Humble Bundle

L'editore SNEG, specializzato nella ricommercializzazione di vecchi titoli, e Hasbro, hanno annunciato un nuovo Humble Bundle che comprende moltissimi titoli classici di Dungeons & Dragons. Include le versioni Steam per PC di Pool of Radiance, Curse of the Azure Bonds, Secret of the Silver Blades, Pools of Darkness, Gateway to the Savage Frontier, Treasures of the Savage Frontier, Forgotten Realms: Unlimited Adventures, Champions of Krynn, Death Knights of Krynn, The Dark Queen of Krynn, Shadow Sorcerer, Heroes of the Lance, Dragons of Flame, War of the Lance, Dark Sun: Shattered Lands e Spelljammer: Pirates of Realmspace.

Questa massiccia racccolta, che non include Dragonshard e Forgotten Realms: Demon Stone, in via di ripubblicazione, è disponibile con la formula "Paga quanto vuoi" proprio ora!