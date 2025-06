iPad: dopo WhatsApp è in arrivo anche l'applicazione nativa di Instagram? Gli utenti attendono

Il popolare social network, al momento, non aveva una sua applicazione dedicata compatibile con iPadOS . Pare, inoltre, che l'app sia già in fase di sviluppo e di test all'interno di Campus Meta, il che lascia presagire che presto l'uscita potrebbe anche essere vicina.

Negli ultimi giorni sono tante le notizie importanti per gli utenti iPad. Una nuova applicazione nativa potrebbe arrivare entro la fine del 2025. Si tratta, stando ai reporti di Mark Gurman su Bloomberg e di The Information, di un'app nativa di Instagram .

Una mancata ottimizzazione in termini di interfaccia e qualche rallentamento potevano rappresentare dei fastidi a cui andare incontro. Con l'arrivo di un'applicazione nativa, queste "scomodità" potrebbero presto scomparire. L'obiettivo è quello di rendere la fruizione del social, e dunque dei suoi contenuti, maggiormente fluida e veloce, oltre che intuitiva .

E dunque, dopo la pubblicazione dell'app nativa di WhatsApp su iPad, anche l'app di Instagram potrebbe vedere la luce sui tablet dell'azienda di Cupertino . Fino ad ora, gli utenti iPadOS, erano costretti a utilizzare Instagram tramite la versione web il che, com'era all'epoca con WhatsApp, poteva portare qualche piccolo problema in fase d'utilizzo.

iPad e Instagram: entrambi al centro di molti cambiamenti

Sia Instagram che iPad - più precisamente il suo sistema operativo iPadOS, sono al centro di numerose novità e numerosi cambiamenti. Instagram, oltre ad aggiungere un nuovo formato per i contenuti, sta cambiando la sua sezione commenti. Così come, iPadOS sarà soggetto, come tutti i sistemi operativi dell'azienda di Cupertino ad un cambio di numerazione.

Logo Instagram

Non sappiamo se, dopo WhatsApp e dopo (probabilmente) Instagram, arriverà anche un'app nativa per un altra piattaforma Meta: Threads. L'obiettivo, anche nel caso di Threads, sarebbe quello di rendere più immersiva l'intero esperienza d'uso del social. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, tenendo le antenne sintonizzate sui canali di comunicazione di Apple e di Meta.