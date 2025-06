Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo segna un nuovo record di vendite a un passo dal lancio su Switch 2

Level-5 ha annunciato che Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo ha tagliato un altro traguardo di vendite, superando quota 800.000 copie vendute nei primi 10 giorni dal lancio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, con l'azienda giapponese che ora si aspetta di superare il milione di unità durante il mese di giugno.

Un obiettivo tutt'altro che inarrivabile considerando il passaparola positivo che circonda il gioco e l'imminente debutto della versione Nintendo Switch 2, dato che Fantasy Life i sarà uno dei giochi di lancio della nuova console della grande N il prossimo 5 giugno. In futuro è in programma anche un DLC gratuito per tutte le piattaforme.