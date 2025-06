Le ricariche del portafogli PS Store in sconto da Instant Gaming sono perfette per le promozioni di giugno

Le promozioni dei Days of Play continuano e siamo certi che molti videogiocatori stiano decidendo cosa acquistare tra i prodotti a prezzo migliore. Se gli sconti vi convincono ma vorreste risparmiare ancora un po' di più, c'è un metodo per farlo: sfruttare le promozioni di Instant Gaming per le carte di ricarica del PS Store. Ad esempio, potete comprare una tessera da 60€ pagando invece 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo segnalato è già quello definitivo, visto che l'IVA non si applica sopra le tessere di ricarica. Ovviamente il risparmio è minimo sulla singola carta, ma usandole regolarmente e soprattutto in caso di grossi acquisti ci si ritrova a risparmiare ottime cifre nel corso dell'anno.