Xbox Game Pass Core costa meno tramite Instant Gaming: risparmiate sul servizio di Microsoft

Se giocate su Xbox e volete l'accesso all'online - ma anche ad altre utili funzionalità - allora dovete obbligatoriamente sfruttare Xbox Game Pass Core, ovvero la versione meno costosa del servizio. È particolarmente vantaggiosa se usate gli sconti di Instant Gaming tramite il quale potete risparmiare sui tagli da 6 e 12 mesi, con quest'ultimo che ha il prezzo migliore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il codice per Game Pass Core è valido unicamente per gli account europei, quindi anche per quelli italiani. Funziona su Xbox One e Xbox Series X | S.