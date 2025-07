La storia di Silent Hill f è come "il condimento dell'insalata": lo sceneggiatore spiega la strana metafora

Silent Hill f è il prossimo grande gioco della serie horror di Konami e ha alle spalle un nome di primo piano: Ryukishi07, famoso per i videogiochi Higurashi e When They Cry. Parlando del proprio nuovo lavoro, Ryukishi07 ha spiegato che è come... " il condimento di una insalata ". Sono le sue esatte parole.

Il significato della metafora su Silent Hill f

Ryukishi07 ha spiegato che ha approcciato questo progetto in modo diverso rispetto a come di norma scrive i romanzi, focalizzando la storia su un singolo tema centrale. Secondo Famitsu e tramite una traduzione di Automaton dal giapponese all'inglese, lo sceneggiatore ha affermato che inizialmente sarà difficile per i giocatori comprendere le differenze tra il lato soprannaturale del gioco e gli elementi da horror psicologico poiché perlopiù sembreranno la stessa cosa.

Man mano che il gioco prosegue, però, i giocatori capiranno maggiormente cosa sta succedendo ed è questo punto che il gioco "sarà come il condimento di una insalata". Nel provare a spiegare la metafora, Ryukishi07 dice che arrivati a quel punto saremo in grado di vedere come i due elementi sopra citati siano separati, come l'olio e l'aceto che in un condimento si separano dopo che sono stati mescolati assieme. Anche se è un modo un po' strano per spiegarlo, crediamo abbia un senso.

Ryukishi07 aggiunge anche che oltre a scoprire fatti e indizi sulla città di Ebisugaoka, avremo anche modo di speculare e interpretare tutte le informazioni ottenute. In conclusione, spiega che la storia non è solo orrore e tormento, ma anche amore, tristezza e tante altre cose che ci rendono umani.

Vi lasciamo infine al nostro approfondimento su Silent Hill f, il viaggio verso oriente di una serie che aveva perso sé stessa.