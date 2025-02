iPhone 17 Air, il modello compatto si svela in nuovi render non ufficiali

Mancano ancora molti mesi all'uscita di iPhone 17, la nuova serie di smartphone della casa di Cupertino che comprenderà al suo interno l'inedito modello iPhone 17 Air (o Slim che dir si voglia), dalle dimensioni significativamente più compatte e dall'esiguo spessore. Mentre ci prepariamo all' imminente annuncio di iPhone SE 4 previsto per la giornata di oggi, emergono nuovi leak che potrebbero aver svelato parte del design di iPhone 17 Air : scopriamoli insieme nel dettaglio.

Stando ai rumor più recenti, il nuovo modello compatto potrebbe avere uno spessore di circa 6,25 millimetri , risultando più sottile di 2 millimetri rispetto al recente iPhone 16 Pro, che vanta uno spessore di 8,25 millimetri. Nonostante lo spessore esiguo, iPhone 17 Air potrebbe essere spodestato sotto questo punto di vista da Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo modello compatto previsto in arrivo per maggio, che presenterebbe un incredibile spessore di soli 5,84 millimetri.

Il canale YouTube Front Page Tech ha recentemente condiviso un video con alcuni render che mostrerebbero il possibile design di iPhone 17 Air. L'elemento che appare immediatamente in evidenza è sicuramente il modulo fotocamera orizzontale , che strizza decisamente l'occhiolino al layout già precedentemente visto su Google Pixel 9 alcuni mesi fa. Nello specifico, il modulo sarà composto da un unico sensore, probabilmente da 48 megapixel , lo stesso montato su iPhone 16 Pro, con l'assenza in questo caso del sensore ultra-wide. Il sensore sarebbe posizionato in corrispondenza della parte sinistra della barra, al contrario del flash LED (e del microfono) presente sulla parte destra della stessa.

iPhone 17 Air: il periodo d'uscita

Mancando ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale, non conosciamo il periodo d'uscita di iPhone 17 Air, che potrebbe verosimilmente uscire in concomitanza con il resto della serie, prevista a cavallo tra settembre e ottobre di quest'anno.

Il render di iPhone 17 Air condiviso da Front Page Tech

Chiaramente è bene come sempre prendere con le pinze tali indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossim mesi.