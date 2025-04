Steam ha dato un altro indizio sull'arrivo di Hollow Knight: Silksong, quantomeno di un nuovo trailer

Nuovo trailer a breve?

Secondo molti, la rimozione indica che c'è un nuovo filmato in arrivo, che andrà a sostituire il vecchio.

Tutto qui? Considerando il ritono di Hollow Knight: Silksong nel recente Nintendo Direct e le voci sul lancio imminente, non è un elemento da poco.

La speranza è che il trailer annunci quando potremo giocare a Hollow Knight: Silksong o che, magari, lo stesso sia concomitante proprio al lancio.

In effetti, Hollow Knight: Silksong non sembra avere granché bisogno di marketing, dato che c'è una vastissima comunità pronto ad acquistarlo appena sarà possibile farlo e che i sei anni che ci separano dall'annuncio hanno visto l'interesse verso il gioco crescere esponenzialmente, nonostante la mancanza cronica di novità, a parte per il trailer dell'Xbox Showcase, cui non è seguito il lancio effettivo del gioco.

A questo punto ci aspettiamo che Silksong sia migliore dell'originale, visto il tempo che ha richiesto lo sviluppo e il cambio di direzione del progetto, passato dall'essere un DLC a un gioco completamente autonomo.