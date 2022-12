TimeSplitters Rewind: un nuovo video aggiorna sullo stato dei lavori, dopo un anno di silenzio

Dopo un anno di silenzio, gli sviluppatori di Timesplitters Rewind hanno pubblicato un nuovo video aggiornamento per mostrare i progressi dello sviluppo di questa remaster amatoriale. Considerate che è in lavorazione dal 2013.

TimeSplitters Rewind fece i suoi primi vagiti come mod, per poi diventare un gioco autonomo vero e proprio, con tanto di benedizione da parte di Crytek, che allora ne deteneva i diritti del franchise TimeSplitters, in seguito venduti a Embracer Group.

Previsto per il 2017, TimeSplitters Rewind è stato prima rimandato al 2018, per poi essere rinviato a tempo indeterminato. Ora è finalmente tornato a mostrarsi.

Nel video possiamo vedere il lavoro fatto sui diversi aspetti della grafica, modelli 3D e livelli compresi, nonché alcune sequenze di gioco in azione. Considerate che stiamo parlando di una remaster del primo TimeSplitters, non del nuovo capitolo attualmente in sviluppo.