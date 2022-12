X-Plane 12, la recensione del simulatore di volo che sfida Microsoft Flight Simulator

Entrambi i prodotti, uscita dopo uscita, sono sempre stati particolarmente abili nel rispondere all'avversario, assorbendo tutte le novità tecniche che l'altro, nel frattempo, aveva fatto diventare uno standard per il genere. Assente dagli scaffali con una pubblicazione ufficiale dal 2017, X-Plane deve vedersela adesso col nuovo Microsoft Flight Simulator, un software che nel 2020 ha saputo imporre con sfacciata prepotenza una profonda rivoluzione sistemica che solo le sconfinate capacità tecniche dell'azienda di Redmond hanno reso possibile. Di fronte a un pianeta riprodotto in scala 1:1 grazie ai dati provenienti dal cloud Azure, la nuova versione dello storico simulatore di Laminar Research ha qualche possibilità di emergere? Scopriamolo, nella nostra recensione di X-Plane 12 .

Come una coppia di caccia in formazione stretta, le saghe X-Plane e Microsoft Flight Simulator volano l'una accanto all'altra da quasi trent'anni, ingaggiate in un'eterna competizione che nel corso di tre decadi ha regalato agli appassionati i migliori simulatori di volo in circolazione. Proprio come in un vero "dogfight" tra un MIG e un F-18, la loro rivalità è caratterizzata dal fatto che ogni minimo errore può rivelarsi fatale, dal momento che il giudice della contesa è composto da una fitta platea di esigenti esperti per i quali anche la più impercettibile imperfezione ha un peso enorme, nelle scelte d'acquisto.

Regressione storica

Gli aeroporti di X-Plane 12 sono replicati con inaspettata cura

Per carità, non abbiamo alcuna intenzione di trasformare questa analisi in un confronto con l'ultimo Flight Simulator, ma è sotto la luce del sole che nel 2020 l'arrivo del nuovo videogioco di Microsoft abbia comportato un radicale cambio di paradigma dal quale è difficilissimo tornare indietro. X-Plane 12 deve fare i conti con i nuovi standard imposti dal concorrente, che al momento anche grazie alla diffusione tramite Game Pass, è il vero punto di riferimento del mercato. La pillola rossa, per i "simmer", è stato trovarsi di fronte in Flight Simulator all'intero pianeta Terra riprodotto accuratamente grazie alla fotogrammetria, edificio per edificio, un traguardo reso possibile solamente dall'integrazione delle mappe di Bing e dei dati cloud scaricati dinamicamente da Internet mentre si vola.

Prima di addentrarci in questioni più tecniche, è doveroso sottolineare subito che il grado di fedeltà del mondo di X-Plane 12 è distante anni luce da quello proposto dal concorrente, al punto che nelle città più importanti mancano tutti i luoghi d'interesse più evocativi. Volare sopra Roma equivale a non vedere l'ombra del Colosseo, della Cupola di San Pietro o di Castel Sant'Angelo, ma anche in metropoli ben più grandi gli edifici reali si contano sulle dita di una mano. New York, ad esempio, ne ha appena tre, l'Empire State Building, il memoriale dell'11 settembre e la Statua della Libertà. Gli elementi poligonali di tutti gli altri edifici sono generati casualmente, e se bene o male questo accadeva anche nel simulatore di Microsoft per le aree senza fotogrammetria, lì ogni costruzione veniva eretta in base all'interpretazione di un'IA delle mappe di Bing, e le discrepanze erano davvero pochissime.

In X-Plane 12, Laminar Research deve essersi affidata a un software come OpenStreetMap dato che le strade sono effettivamente fedeli alle originali, ma il sistema deve aver avuto enormi lacune, dal momento che interi quartieri, come ad esempio tutto il Vaticano, risultano coperti da ridenti foreste. Qualche pilota veterano potrebbe considerare il realismo dell'ambientazione come un semplice orpello, specialmente se si usa il simulatore a scopo d'addestramento, ma la cosa si riflette direttamente anche sul gameplay: le città e i panorami sono talmente irriconoscibili che il volo VFR, quello definito come "a vista" e che utilizza proprio i riferimenti geografici per la navigazione, è semplicemente impossibile.

Questa distanza abissale dagli standard di Microsoft Flight Simulator è dovuta naturalmente all'assenza dei dati cloud e siamo consapevoli che per raggiungere lo stesso grado di qualità, senza streaming, il gioco sarebbe arrivato ad occupare svariati hard-disk. Tuttavia, lo studio aveva a disposizione tutti gli strumenti per attenuare questo distacco, dal momento che lo stesso OSM offre soluzioni in grado di replicare la corretta disposizione di strutture ed edifici. Paradossalmente, qualcosa del genere dev'essere avvenuto per oltre 17.000 aeroporti disseminati per il mondo, che sono stati riprodotti all'interno del gioco con discreta fedeltà. Anche quelli di periferia, lontani dalle grandi città, presentano una disposizione di piste ed hangar molto accurata.