Helldivers 2 riceverà presto l'aggiornamento per PS5 Pro, appena annunciato da Arrowhead Studios

Helldivers 2 è uno dei giochi per il quale siamo ancora in attesa di un aggiornamento per PS5 Pro, ma questo sembra sia in arrivo molto presto, considerando che è stato annunciato da Arrowhead Studios proprio in queste ore, con dettagli in arrivo.
Per il momento, la questione è stata comunicata solo attraverso un video pubblicato sul social cinese Bilibili, ma è probabile che un annuncio più esteso e dedicato anche al pubblico occidentale sia in arrivo tra poco, vista la rilevanza dell'informazione.
"Helldivers 2 sarà disponibile su PS5 Pro con miglioramenti grafici e di performance", riferiscono gli sviluppatori nel video in questione, con dettagli che verranno probabilmente spiegati in seguito.
Un annuncio rivolto alla Cina, ma non solo
Il motivo per cui l'annuncio è stato fatto prima di tutto sul social cinese è che una delle maggiori novità in arrivo per Helldivers 2 è il doppiaggio in cinese, cosa che evidentemente è stata molto richiesta dai fan di tale area geografica.
Questo sembra essere il punto principale del breve video di presentazione pubblicato da Arrowhead su Bilibili, ma la parte riguardante l'aggiornamento per PS5 Pro è di notevole importanza e verrà sicuramente ampliata in questi giorni. In base a quanto riportato, sulla console Sony più potente il gioco riceverà miglioramenti grafici e un incremento nelle prestazioni.
Di recente, gli sviluppatori hanno annunciato l'intenzione di rallentare l'introduzione di nuovi contenuti per concentrarsi su correzioni e miglioramenti per Helldivers 2, e a quanto pare in questi lavori tecnici rientra anche la patch specifica per PS5 Pro.
Proprio nei giorni scorsi, erano emersi problemi dietro le quinte che avevano portato a un rinvio dell'aggiornamento correttivo atteso per questo periodo, ma a quanto pare ci sono comunque grosse novità in arrivo.