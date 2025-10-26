Helldivers 2 riceverà presto l'aggiornamento per PS5 Pro, appena annunciato da Arrowhead Studios

"Helldivers 2 sarà disponibile su PS5 Pro con miglioramenti grafici e di performance ", riferiscono gli sviluppatori nel video in questione, con dettagli che verranno probabilmente spiegati in seguito.

Per il momento, la questione è stata comunicata solo attraverso un video pubblicato sul social cinese Bilibili , ma è probabile che un annuncio più esteso e dedicato anche al pubblico occidentale sia in arrivo tra poco, vista la rilevanza dell'informazione.

Helldivers 2 è uno dei giochi per il quale siamo ancora in attesa di un aggiornamento per PS5 Pro , ma questo sembra sia in arrivo molto presto, considerando che è stato annunciato da Arrowhead Studios proprio in queste ore, con dettagli in arrivo.

Un annuncio rivolto alla Cina, ma non solo

Il motivo per cui l'annuncio è stato fatto prima di tutto sul social cinese è che una delle maggiori novità in arrivo per Helldivers 2 è il doppiaggio in cinese, cosa che evidentemente è stata molto richiesta dai fan di tale area geografica.

Combattenti per la democrazia in Helldivers 2

Questo sembra essere il punto principale del breve video di presentazione pubblicato da Arrowhead su Bilibili, ma la parte riguardante l'aggiornamento per PS5 Pro è di notevole importanza e verrà sicuramente ampliata in questi giorni. In base a quanto riportato, sulla console Sony più potente il gioco riceverà miglioramenti grafici e un incremento nelle prestazioni.

Di recente, gli sviluppatori hanno annunciato l'intenzione di rallentare l'introduzione di nuovi contenuti per concentrarsi su correzioni e miglioramenti per Helldivers 2, e a quanto pare in questi lavori tecnici rientra anche la patch specifica per PS5 Pro.

Proprio nei giorni scorsi, erano emersi problemi dietro le quinte che avevano portato a un rinvio dell'aggiornamento correttivo atteso per questo periodo, ma a quanto pare ci sono comunque grosse novità in arrivo.