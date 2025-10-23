Helldivers 2 rimanda l'aggiornamento correttivo, per problemi dietro le quinte

Il problema è che questa patch era prevista per il 21 ottobre, ma è ovviamente stata rimandata fino a domani, 24 ottobre, oppure a una data da definirsi della prossima settimana. Perché questa incertezza?

Helldivers 2 è un gioco enormemente popolare ma ha anche i propri momenti di basso, come sta accadendo ultimamente. Il team lo sa bene che non tutti funziona come dovrebbe e si sta preparando a pubblicare un aggiornamento .

Cosa sappiamo sull'aggiornamento di Helldivers 2

Arrowhead Game Studios spiega che ci sono stati dei problemi dell'ultimo secondo con la certificazione dell'aggiornamento di Helldivers 2, senza la quale l'update non può essere pubblicato. Non viene spiegato - tramite Discord - qual è l'esatto problema, ma viene confermato che il team è disposto a "lavorare nel fine settimana" se è necessario ottimizzare l'aggiornamento per consentirne la pubblicazione.

"Desideriamo condividere un aggiornamento sulla nostra patch più recente. Inizialmente era prevista per martedì, ma un problema di certificazione dell'ultimo minuto ha causato un ritardo", ha affermato lo sviluppatore. "Il team punta ora a pubblicarla entro la fine di questa settimana, con il personale pronto a lavorare durante il fine settimana, se necessario. C'è ancora una piccola possibilità che il problema non venga risolto completamente entro venerdì, il che potrebbe posticipare la patch alla prossima settimana. Stiamo facendo tutto il possibile per pubblicarla questa settimana e forniremo un aggiornamento venerdì in ogni caso. Grazie per la vostra pazienza e comprensione".

Non abbiamo una lista completa delle ottimizzazioni previste con questo aggiornamento per Helldivers 2, ma sappiamo che lavorerà su "prestazioni, bug e bilanciamento" di armi e nemici. Tutto questo è in linea con la precedente dichiarazione secondo cui Helldivers 2 vuole rallentare l'introduzione di nuovi contenuti per concentrarsi su correzioni e miglioramenti.