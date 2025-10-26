GameStop dichiara conclusa la console war dopo l'annuncio di Halo su PS5, con tanto di comunicato ufficiale

In sostanza, secondo il messaggio il fatto che un simbolo come Halo sia diventato multipiattaforma porta alla conclusione del conflitto, sebbene ci sia una certa discrepanza logica nell'omissione di Nintendo in tutta la questione, ma è un dettaglio.

La dichiarazione ufficiale di conclusione della guerra

Potete vedere il particolare messaggio riportato qui sotto, costruito come una specie di dichiarazione di conclusione di un conflitto internazionale, ovviamente in tono sarcastico.



"Considerando che, per le due decadi passate, la comunità videoludica globale è stata coinvolta in un conflitto continuo e meschino noto come console war", si legge all'inizio della comunicazione, e "considerando che tale conflitto è partito nei primi 2000 con la pubblicazione di Halo: Combat Evolved come gioco esclusivo per Xbox", e qui ovviamente si distorce un po' la realtà per rientrare in questo gioco di GameStop.

"Considerando infine che Halo: Campaign Evolved arriverà ufficialmente su PlayStation nel 2026 con multiplayer cross-platform", di conseguenza "GameStop, agendo sotto la sua autorità di entità neutrale", dichiara "la conclusione ufficiale della console war".

"GameStop continuerà a operare come una zona demilitarizzata, offrendo hardware, accessori e promozione agli ex-combattenti di entrambe le fazioni".

Insomma, è un altra simpatica iniziativa di un ufficio comunicazione di GameStop evidentemente piuttosto ispirato di recente, in questo caso incentrato sull'irridere i facinorosi della console war, sebbene con una visione opportunamente ristretta della situazione.

È indubbio però che l'annuncio di Halo su PlayStation rappresenti un momento epocale per il panorama videoludico, sebbene giunga dopo una trasformazione progressiva in atto già da tempo per Xbox.