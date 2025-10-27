Tornano i Community Awards del Lucca Comics & Games: il pubblico sceglie i migliori videogiochi, manga e film

Il Lucca Comics & Games 2025 segna il ritorno dei Community Awards , la premiazione che coinvolge e rende protagonista il pubblico, vero motore emozionale del più grande festival d'Occidente. Il progetto esplora il concetto di giuria dal punto di vista degli appassionati e riconosce l'impatto culturale di film, serie TV, videogiochi, libri, fumetti e manga .

Qual è l'opera che vi ha fatto battere il cuore?

Nato tre anni fa, il progetto dei Community Awards premia l'impatto culturale delle opere pop e dei personaggi che hanno lasciato il segno nell'anno. Conta il sentimento del pubblico, non il giudizio tecnico: vince ciò che ha emozionato e coinvolto. La giuria non è una commissione ristretta, ma l'intera base di appassionati, che trasforma il festival in un barometro culturale capace di intercettare tendenze, passioni e fenomeni, dalle nicchie al mainstream.

Clair Obscur: Expedition 33 è in lizza come nelle categorie Videogame of the Year e Character of the Year con Maelle

Il cuore del progetto è una domanda semplice, ma potente: Qual è l'opera che vi ha fatto battere il cuore? Non si chiede quale sia la più innovativa, acclamata o premiata. Si chiede quale ha lasciato il segno, quale ha generato un'esperienza emotiva forte, personale, condivisa.

Tra le categorie c'è anche quella del "Videogame of the Year", che ci tocca da vicino: l'obiettivo è far emergere l'esperienza videoludica più significativa dell'anno. A prevalere saranno avventure singleplayer con forte componente narrativa, oppure esperienze multigiocatore capaci di coinvolgere intere community? Saranno gli appassionati a deciderlo.