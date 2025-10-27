0

Tornano i Community Awards del Lucca Comics & Games: il pubblico sceglie i migliori videogiochi, manga e film

Il pubblico del Lucca Comics & Games è protagonista dei Community Awards: votate online le opere pop che hanno lasciato il segno, dai videogiochi ai fumetti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/10/2025
Il 'French Kiss', il poster del Lucca Comics & Games 2025

Il Lucca Comics & Games 2025 segna il ritorno dei Community Awards, la premiazione che coinvolge e rende protagonista il pubblico, vero motore emozionale del più grande festival d'Occidente. Il progetto esplora il concetto di giuria dal punto di vista degli appassionati e riconosce l'impatto culturale di film, serie TV, videogiochi, libri, fumetti e manga.

Qual è l'opera che vi ha fatto battere il cuore?

Nato tre anni fa, il progetto dei Community Awards premia l'impatto culturale delle opere pop e dei personaggi che hanno lasciato il segno nell'anno. Conta il sentimento del pubblico, non il giudizio tecnico: vince ciò che ha emozionato e coinvolto. La giuria non è una commissione ristretta, ma l'intera base di appassionati, che trasforma il festival in un barometro culturale capace di intercettare tendenze, passioni e fenomeni, dalle nicchie al mainstream.

Clair Obscur: Expedition 33 è in lizza come nelle categorie Videogame of the Year e Character of the Year con Maelle
Clair Obscur: Expedition 33 è in lizza come nelle categorie Videogame of the Year e Character of the Year con Maelle

Il cuore del progetto è una domanda semplice, ma potente: Qual è l'opera che vi ha fatto battere il cuore? Non si chiede quale sia la più innovativa, acclamata o premiata. Si chiede quale ha lasciato il segno, quale ha generato un'esperienza emotiva forte, personale, condivisa.

Tra le categorie c'è anche quella del "Videogame of the Year", che ci tocca da vicino: l'obiettivo è far emergere l'esperienza videoludica più significativa dell'anno. A prevalere saranno avventure singleplayer con forte componente narrativa, oppure esperienze multigiocatore capaci di coinvolgere intere community? Saranno gli appassionati a deciderlo.

Le categorie e le nomination dei Community Awards dei Lucca Comics & Games 2025

I risultati verranno annunciati in una diretta streaming dedicata il prossimo 29 ottobre tramite i canali ufficiali di Lucca Comics & Games 2025, come Twitch e YouTube. Siete ancora in tempo per votare, dando fino a 3 preferenze per ogni categoria, a questo indirizzo, ma fate presto: le votazioni si concludono alle 23:59 di oggi, lunedì 27 ottobre.

Community Awards

Ecco tutte le categorie e le nomination: Videogame of the Year

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: on the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Elden Ring Nightreign
  • Indiana Jones e l'Antico Cerchio
  • Kingdom Come Deliverance 2
  • Mafia: Terra Madre
  • Split Fiction

Movie of the Year

  • Dragon Trainer
  • Flow - Un mondo da salvare
  • I Fantastici 4 - Gli Inizi
  • Kpop Demon Hunters
  • Un film Minecraft
  • Superman
  • Weapons
  • Wicked

Book of the Year

  • Il Fuoco Infinito
  • Juniper & Thorn
  • L'Amante perduta di Shakespeare
  • L'Uarea Fenice. Re Mida e la gabbia dorata
  • L'ultimo omicidio alla fine del mondo
  • Lo scudo del principe
  • Onyx Storm
  • When the Moon Hatched. La ballata della luna infranta

Series of the Year

  • Andor - S2
  • Arcane - S2
  • DanDaDan
  • Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883
  • Secret Level
  • Solo Leveling
  • Squid Game - S2/3
  • The Last of Us - S2

Manga & Manhwa of the Year

  • DanDaDan
  • Gokurakugai
  • Initial D
  • Jujutsu Kaisen
  • Kagurabachi
  • Land
  • Solo Leveling
  • The Horizon

Game of the Year

  • 13 Foglie
  • Altered
  • Fantozzi - Batti lei
  • Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello: Trick-Taking Game!
  • Jungo
  • Rebel Princess
  • Regicide
  • Terrorscape

Comics of the Year

  • Evviva che reidere! Le migliori strisce a fumetti di Dott. Culocane
  • Gli scarabocchi di Maicol & Mirco - Zzz
  • Goldrake
  • Le Storie di Novecento
  • Ragazzo
  • Senzanima
  • Tutte le mie cose belle sono rifatte
  • Ultimate Spider-Man

Characters of the Year

  • Dottor Culocane - Scottecs
  • Krypto - Superman
  • Maelle - Clair Obscur: Expedition 33
  • Momo Ayase - DanDaDan
  • Neil - Death Stranding 2: On the Beach
  • Rumi - Kpop Demon Hunters
  • Sung Jin Woo - Solo Leveling
  • Xaden Riorson - Onyx Storm
#Lucca Comics & Games
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tornano i Community Awards del Lucca Comics & Games: il pubblico sceglie i migliori videogiochi, manga e film