Uno dei giochi PlayStation Plus di novembre è già stato rivelato?

Il noto (e apparentemente infallibile) leaker billbil-kun ha rivelato uno dei giochi che saranno disponibili a novembre per gli abbonati a PlayStation Plus.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/10/2025
Il protagonista di Stray

Uno dei giochi PlayStation Plus di novembre è già stato rivelato dal noto leaker billbil-kun, che finora non ha quasi mai sbagliato un'anticipazione: stando alle sue informazioni, il titolo in questione è Stray.

L'emozionante avventura a sfondo cyberpunk sviluppata da BlueTwelve Studio, pubblicata inizialmente in esclusiva su PlayStation e aggiunta al catalogo di PS Plus riservato agli utenti Extra e Premium, potrà dunque essere scaricata senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a partire dal livello Essential.

Una conferma ufficiale arriverà mercoledì 29 ottobre, probabilmente alle 17.30, quando Sony annuncerà quali saranno i giochi che faranno parte della line-up di novembre per gli abbonati a PlayStation Plus.

Ad ogni modo, per il momento le informazioni in possesso di billbil-kun si limitano a Stray, che sarà il titolo di punta dell'aggiornamento del prossimo mese ma che verrà naturalmente accompagnato da un altro paio di giochi ancora avvolti dal mistero.

Un'avventura a quattro zampe

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Stray, l'avventura sviluppata da BlueTwelve Studio ci mette al comando di un gatto randagio che si ritrova a visitare una città abitata unicamente da androidi.

Accompagnato da un piccolo drone senziente B-12, impegnato nella ricerca dei propri ricordi perduti, il gatto decide di imbarcarsi in un viaggio che lo vedrà affrontare mille difficoltà ma anche entrare in contatto con personaggi molto interessanti, nel tentativo di tornare presso la propria colonia.

