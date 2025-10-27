Uno dei giochi PlayStation Plus di novembre è già stato rivelato dal noto leaker billbil-kun, che finora non ha quasi mai sbagliato un'anticipazione: stando alle sue informazioni, il titolo in questione è Stray.

L'emozionante avventura a sfondo cyberpunk sviluppata da BlueTwelve Studio, pubblicata inizialmente in esclusiva su PlayStation e aggiunta al catalogo di PS Plus riservato agli utenti Extra e Premium, potrà dunque essere scaricata senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a partire dal livello Essential.

Una conferma ufficiale arriverà mercoledì 29 ottobre, probabilmente alle 17.30, quando Sony annuncerà quali saranno i giochi che faranno parte della line-up di novembre per gli abbonati a PlayStation Plus.

Ad ogni modo, per il momento le informazioni in possesso di billbil-kun si limitano a Stray, che sarà il titolo di punta dell'aggiornamento del prossimo mese ma che verrà naturalmente accompagnato da un altro paio di giochi ancora avvolti dal mistero.