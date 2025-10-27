1

Il controller a tema Link per Nintendo Switch è in forte sconto: la batteria dura 40 ore e ha pulsanti extra

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un controller a tema Link per Nintendo Switch: è molto utile poiché la batteria dura molto, costa poco e ha pure dei pulsanti aggiuntivi sul retro.

Il controller di Link per Nintendo Switch e la scritta -44%

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un controller per Nintendo Switch a tema Link di Breath of the Wild. Il prezzo attuale è più basso del 44% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 59,99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

I dettagli sul controller per Switch a tema Link

Questo controller PDP Rematch, con effetto Glow al buio, ha una batteria ricaricabile con dura 40 ore, con una sola carica completa. Vi permette di giocare per moltissimi giorni di fila senza preoccuparvi di collegare il cavo per ricaricare.

L'effetto di illuminazione al buio del controller
L'effetto di illuminazione al buio del controller

Permette di giocare in wireless fino a 9 metri di distanza senza perdita di segnale. Inoltre, permette di personalizzare la propria esperienza di gioco grazie a due pulsanti posteriori programmabili. Si tratta ovviamente di un prodotto su licenza ufficiale di Nintendo.

