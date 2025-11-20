Kirby Air Riders vola su Nintendo Switch 2: è disponibile da oggi

Nintendo ha pubblicato uno spumeggiante trailer di lancio per ricordarci della disponibilità odierna del gioco di corse Kirby Air Riders , la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2 con protagonista il personaggio rosa, che prende il nome da uno dei primi avvocati di Nintendo (non è una battuta) e il suo mondo variopinto.

Il trailer

Il trailer mostra diverse sequenze di gioco davvero rapide, che mostrano diversi corridori inclusi nel gioco, nonché segmenti dei molti circuiti inclusi al lancio.

Kirby riuscirà a farsi spazio in un ecosistema che ha già accolto Mario Kart World? Staremo a vedere.

Kirby Air Riders segna il ritorno di Masahiro Sakurai su di un progetto esterno alla serie Super Smash Bros. dopo tredici anni. Il gioco è il seguito diretto di Kirby Air Ride (2003). L'opera è un ibrido tra racing, action e party game.

Il sistema di controllo si basa su stick analogico e due pulsanti, ma quasi ogni azione usa un solo tasto. Secondo la nostra recensione, il caos visivo e la scarsa leggibilità rendono l'esperienza poco immediata, e la profondità di gioco risulta limitata: le meccaniche di base bastano per vincere anche ai livelli più alti. Il titolo offre molte modalità: Air Ride, Top Ride, City Trial e la più ampia Road Trip, una sorta di avventura composta da minigiochi e potenziamenti, proponendo grande varietà ma poca stratificazione strategica.