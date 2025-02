GGC Pokémon Pocket presto potrebbe ricevere una modalità classificata

Pyoro, che ora si fa chiamare "Not a Leaker" su X si è limitato ad affermare che le partite classificate arriveranno a marzo , senza tuttavia offrire ulteriori dettagli in merito, come ad esempio se avranno delle regole speciali, limitazioni o come funzionerà il sistema di valutazione del rango dei giocatori.

L'annuncio ufficiale al Pokémon Presents?

Trattandosi di una fonte affidabile che in passato ha azzeccato molte soffiate, è probabile che anche questa indiscrezione si riveli veritiera. A ogni modo forse non dovremo attendere a lungo per saperlo con certezza. Infatti, domani pomeriggio infatti ci sarà un nuovo Pokémon Presents per festeggiare il Pokémon Day, dove verranno annunciate novità relative ai giochi della serie principale e non, in cui chiaramente rientra anche GCC Pokémon Pocket.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A ogni modo, anche con l'arrivo di una modalità competitiva a quanto pare per il momento The Pokémon Company non ha intenzione di aggiungere GCC Pokémon Pocket all'interno delle competizioni ufficiali del franchise, per quanto non esclude questa possibilità in futuro.