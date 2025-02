Gemini torna a generare immagini di persone: Google rimuove la censura dopo un anno

Google ha riattivato la capacità di Gemini di creare immagini raffiguranti persone , una funzionalità che era stata sospesa un anno fa a seguito di errori storici nelle rappresentazioni. La decisione di bloccare temporaneamente questa funzione era arrivata dopo segnalazioni su immagini di soldati tedeschi della Seconda Guerra Mondiale con caratteristiche non conformi al contesto storico, come pelle nera o tratti asiatici. Oggi, con l'integrazione del modello Imagen 3, Google ha ripristinato la possibilità di generare volti umani, garantendo maggiore accuratezza nella riproduzione dei dettagli.

Un ritorno progressivo, prima per gli utenti premium

La reintroduzione della generazione di persone era stata preannunciata già a inizio febbraio, inizialmente per gli utenti Gemini Advanced, il piano da 21,99 euro al mese, che consente di accedere a strumenti avanzati nelle app di Google Workspace come Docs, Fogli, Presentazioni e Gmail. Tuttavia, questa funzione ora è disponibile per tutti gli utenti, inclusi coloro che utilizzano Gemini gratuitamente via web o app.

Un'immagine generata da Gemini

Imagen 3, il nuovo modello di generazione di immagini, sembra aver risolto i problemi della versione precedente, permettendo ora la creazione di figure umane senza particolari restrizioni. Gli utenti possono generare immagini con caratteristiche specifiche, come una donna europea dalla pelle bianca, sia con un account premium che con uno standard.