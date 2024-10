Gemini crea immagini gratis anche in Italia: Google Imagen 3 finalmente disponibile, ma quante limitazioni!

Imagen 3 è finalmente disponibile anche in Italia. Lo strumento per la creazione di immagini tramite intelligenza artificiale sviluppato da Google è stato integrato in Gemini a partire da oggi, 9 ottobre 2024, dopo un periodo in cui è stato disponibile sono negli Stati Uniti.

Ad oggi, le immagini vengono generate con una risoluzione massima doppia rispetto a quella offerta da ChatGPT tramite Dall-E, ovvero 2048 x 2048. Il formato è JPG con rapporto di aspetto 1:1. Al momento, però, proprio l'aspect ratio è una delle maggiori limitazioni dello strumento: Gemini, infatti, non sembra ancora in grado di generare immagini in 16:9 o formati diversi da quello quadrato.

Gemini crea immagini quadrate anche se si chiede espressamente un formato diverso

Il punto di forza di Imagen 3, però, è chiaramente il suo prezzo: ad oggi Google ha reso la generazione di immagini gratuita per tutti gli account, anche quelli non abbonati a Gemini Advanced, senza un numero massimo di utilizzi. Una netta differenza rispetto alla concorrenza: ChatGPT, per esempio, permette agli utenti base di chiedere a Dall-E la generazione di sole due immagini, senza la possibilità di chiedere modifiche a immagini già generate una volta superata questa soglia.

Solo dopo vari tentativi, e senza essere del tutto soddisfatti, siamo riusciti a far generare a Gemini una "tartaruga ninja" che non fosse del tutto identica a un Leonardo che ha rubato i sai a Raffaello

Imagen 3, tuttavia, non può ancora generare immagini di persone. Dopo i problemi avuti nei mesi scorsi, infatti, Google sembra voler adottare ancora una certa cautela e non si fida evidentemente troppo del proprio algoritmo. Per questo Gemini vi dirà sempre che ancora non può realizzare immagini di persone e spesso vi troverete a dover specificare che non volete persone nell'immagine anche quando chiedete di rappresentare un'IA oppure una foto scattata da un fotografo: in quest'ultimo caso, per esempio, Gemini interpreterà la parola fotografo come la richiesta di generare una persona e non eseguirà il compito.

In ogni caso l'arrivo di questa possibilità sembra imminente. Voi l'aspettate? E avete già fatto prove con Imagen 3? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.