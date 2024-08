ChatGPT genera immagini gratis con DALL-E 3 anche per gli utenti free, ma c'è un limite

Una nuova era di creatività (si fa per dire) si apre per gli utenti di ChatGPT: OpenAI ha annunciato che la funzionalità di generazione di immagini, precedentemente riservata agli abbonati al piano Plus, sarà ora disponibile per tutti, anche per chi utilizza la versione gratuita del chatbot.

ChatGPT sfrutta la potenza di DALL-E 3, un altro modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, per creare immagini a partire da semplici descrizioni testuali. Questa funzionalità, già apprezzata dagli abbonati Plus, è ora accessibile a un pubblico molto più ampio. Tuttavia, c'è un piccolo, grande compromesso per chi utilizza ChatGPT gratuitamente: il numero di immagini che è possibile generare ogni giorno è limitato a due. Superato questo limite, ChatGPT inviterà gli utenti a passare al piano Plus o ad attendere il giorno successivo.

ChatGPT può però essere utilizzato anche per migliorare il prompt iniziale, ovvero la descrizione testuale che guida la generazione dell'immagine da parte di DALL-E 3. In questo modo, anche gli utenti meno esperti potranno ottenere risultati sorprendenti.

Un esempio? L'immagine usata come copertina per questo articolo, generata su ChatGPT proprio partendo da un prompt testuale.

L'apertura della funzionalità di generazione di immagini a tutti gli utenti di ChatGPT rappresenta un passo importante verso la democratizzazione dell'accesso all'intelligenza artificiale creativa. Questa novità permetterà a un pubblico sempre più ampio di sperimentare le potenzialità dell'IA e di esprimere la propria creatività in modi nuovi e coinvolgenti, oltre a fornire a OpenAI un quantitativo maggiore di dati per addestrare le sue IA, aggiungiamo noi.

Il limite giornaliero per gli utenti gratuiti potrebbe spingere alcuni a considerare l'abbonamento a ChatGPT Plus, che offre accesso illimitato alla generazione di immagini e ad altre funzionalità avanzate. Quindi un bel vantaggio per l'azienda, che nel frattempo ha annunciato che GPT-4o è a "rischio medio", mentre le critiche sulla sicurezza non si placano.

E voi che cosa ne pensate di questa novità? Vi fionderete a provare DALL-E? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.