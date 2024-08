La maglietta di Fallout è ora in sconto su Amazon, in versione Uomo o Donna e in varie taglie

La maglietta di Fallout

La T-Shirt è disponibile in modello Uomo o Donna, in varie taglie dalla S alla 6XL. È fatta al 90% di cotone e al 10% di poliestere (tranne le parti disegnate che sono 50% e 50%). La maglietta è lavabile in lavatrice.

La maglietta di Fallout

Il disegno di questo modello propone il logo di Fallout in rosso e in verticale, con un riquadro azzurro e l'immagine del Ghoul della serie TV in nero e rosso. Si tratta di una maglietta dal design semplice, perfetta per i fan della serie e dei videogiochi, adatta a ogni situazione informale.