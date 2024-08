PlayStation e UEFA Champions League ancora insieme per altri tre anni: Sony rinnova la sponsorizzazione

In base all'accordo, Sony Interactive Entertainment manterrà i diritti di esposizione del proprio brand sui cartelloni LED a bordo campo, sugli sfondi delle interviste con i media e per quanto riguarda le sponsorizzazioni e le pubblicità sulle trasmissioni televisive.

L' accordo di tre anni include i diritti di sponsorizzazione di UEFA Champions League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League e UEFA Futsal Champions League. Prosegue in questo modo un rapporto che va avanti praticamente da 27 anni tra Sony e l'unione delle associazioni calcistiche europee, e che evidentemente ha funzionato molto bene finora per entrambi i brand.

La UEFA ha annunciato di aver rinnovato la partnership con Sony per quanto riguarda la sponsorizzazione della UEFA Champions League , che proseguirà con il brand PlayStation ancora per altri tre anni, fino al 2027.

Ci sarà ancora PlayStation a bordo campo, e non solo

SIE continuerà inoltre a poter organizzare varie opportunità di eventi esclusivi dal vivo presso gli stadi o altrove, come fatto con il UEFA Champions Festival, dopo l'edizione del 2024 a Londra.

Un'immagine dei cartelloni a bordo campo a tema PS5

Sony supporta anche il calcio femminile con la sponsorizzazione di UEFA Women's Champions League, UEFA Women's EURO 2025, UEFA European Women's Under-19 e Under-17 Championships, UEFA Women's Futsal EURO e l'iniziativa UEFA's Together #WePlayStrong.

"Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Sony Interactive Entertainment mentre entriamo in una nuova era della UEFA Champions League", ha riferito Guy-Laurent Epstein, UEFA marketing director. "SIE è uno sponsor globale dal 1997 e questo rinnovo sottolinea l'impegno costante di entrambe le organizzazioni per continuare a elevare l'esperienza dei tifosi e offrire l'emozione della competizione per club più prestigiosa del mondo a un pubblico globale di appassionati di calcio e giocatori".

Da parte sua, Jill Erb, senior director of marketing partnerships and activations di Sony Interactive Entertainment, ha riferito che "Per oltre 27 anni, la nostra collaborazione con la UEFA Champions League ha regalato ai tifosi esperienze calcistiche memorabili. Siamo entusiasti di continuare questa partnership e di promuovere il calcio femminile attraverso la nostra collaborazione con la UEFA Women's Champions League. Il calcio è molto popolare all'interno della comunità PlayStation e siamo entusiasti di continuare ad avvicinare il mondo del calcio a quello dei videogiochi".