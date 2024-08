Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, primo traguardo di utenti annunciato e update 1.20 disponibile

Capcom ha annunciato il primo traguardo in termini di quantità di utenti raggiunti da Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, avendo registrato oltre 500.000 giocatori, comunicazione che arriva in corrispondenza della pubblicazione dell'update 1.20, disponibile in queste ore.

Il raggiungimento di tale quota di giocatori non corrisponde necessariamente alla quantità di copie vendute ovviamente, considerando che il gioco è anche disponibile dal day one su Game Pass, ma rappresenta comunque un risultato notevole per un gioco uscito da circa tre settimane e peraltro anche molto particolare come struttura e concept.

Per festeggiare il traguardo, come riferito nel post pubblicato su X da Capcom e visibile qui sotto, Capcom ha regalato dei nuovi talismani da utilizzare nel gioco: Mazo Talisman: Jubilee, Dancing Crane e Mazo Talisman: Amaterasu che è ispirato a Okami.