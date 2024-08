Sid Meier's Civilization 7 ha un periodo di uscita ed è piuttosto vicino, per Take-Two Interactive

In attesa di informazioni più precise, possiamo intanto stringere il cerchio su un possibile periodo di uscita per Sid Meier's Civilization 7 in base ai piani comunicati da Take-Two Interactive durante il suo recente meeting finanziario, che posizionerebbero il gioco nel quarto trimestre dell'anno fiscale in corso.

Secondo i documenti, nei quali peraltro viene confermato anche il periodo di uscita di GTA 6 per l'autunno 2025 e riportano anche risultati in linea con le aspettative per la compagnia, Sid Meier's Civilization 7 è piazzato nel Q4 dell'anno fiscale 2024/2025, che corrisponde al primo trimestre del prossimo anno, ovvero dovrebbe uscire entro la fine di marzo 2025.

Si tratta di un gioco molto atteso e di cui ancora si è visto pochissimo, ma che evidentemente è già in una fase avanzata di sviluppo, considerando che, stando così le cose, l'attesa per la sua uscita non è molto lunga.