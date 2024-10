Life is Strange: Double Exposure ci porta sulla scena del crimine nel nuovo trailer

La ragazza è stata trovata morta per un colpo d'arma da fuoco, ma non ci sono tracce del possibile assassino e nessuna pista da battere, apparentemente. Max è determinata a scoprire cosa sia successo ma sa bene che utilizzando il suo potere potrebbe riportare le cose a prima della morte di Sofi .

Un ritorno alle origini?

Alcune settimane fa abbiamo provato Life is Strange: Double Exposure nel tentativo di capire se questo nuovo capitolo potesse ambire a riportare sullo schermo le atmosfere e la narrazione degli esordi della serie, quando alle redini c'era Don't Nod.

La demo che ci è stata messa a disposizione non ha consentito però di comprendere appieno quale sia il potenziale della nuova avventura di Max, né se possa essere paragonata o meno a quella che l'ha vista debuttare ormai diversi anni fa.

Per scoprire come stanno le cose, dunque, bisognerà attendere il prossimo 29 ottobre, la data in cui Life is Strange: Double Exposure sarà disponibile nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.