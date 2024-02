Google Gemini e gli errori nella generazione di immagini: parla il CEO Sundar Pichai

Una settimana fa, Google è incorsa in una sorta di cortocircuito nel sistema del suo Gemini AI che ha temporaneamente portato al blocco delle funzionalità relative alla generazione di immagini raffiguranti esseri umani.

Erano sorte delle polemiche in merito alle rappresentazioni erronee generate dal modello: alcune di queste mostravano soldati tedeschi dell'era nazista con la pelle scura, altre, sempre imprecise, andavano a delineare una visione alquanto polarizzata del tema etnico, un argomento sicuramente delicato da trattare.

Google non ha indugiato a spendersi in scuse e, di recente, il CEO Sundar Pichai ha espresso le sue considerazioni in merito.

Nel comunicato, si evince come dalle parti di Mountain View si è "al lavoro giorno e notte" per correggere Gemini, anche se al momento manca conferma riguardo la completa risoluzione del problema.