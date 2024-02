505 Games ha chiuso i suoi uffici in Spagna, Francia e Germania

505 Games ha deciso di chiudere i suoi uffici in Spagna, Francia e Germania, tagliando dunque le divisioni territoriali e il personale che ci lavorava, in alcuni casi da oltre quindici anni, occupandosi per lo più di marketing e comunicazione.

I licenziamenti in questo caso non sono minimamente paragonabili a quelli annunciati da Digital Bros. lo scorso novembre, parliamo di una decina di persone coinvolte, ma verrà inevitabilmente a mancare una presenza sul territorio che a livello relazionale pesa.