Iron Harvest: Complete Edition disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, trailer di lancio

Iron Harvest: Complete Edition è disponibile da oggi, 26 ottobre 2021, su PS5 e Xbox Series X|S, come era stato annunciato già in precedenza dal publisher King Art Games, e l'uscita è accompagnata dal classico trailer di lancio, visibile in questa pagina.

KING Art Games e Prime Matter confermano dunque l'uscita del particolare strategico ad ambientazione fanta-storica nella sua edizione completa, ovvero Iron Harvest Complete Edition per PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Il gioco si presenta dunque con tutti i contenuti presenti nella versione originale più le espansioni uscite in seguito, il tutto adattato all'utilizzo del controller rispetto alla versione iniziale per PC.

KING Art Games, per il lancio del primo titolo RTS per la nuova generazione di console, trasferirà tutti i punti di forza della versione PC a partire dall'intuitivo sistema di controllo sul gamepad, per offrire ai giocatori un'interfaccia dinamica e reattiva.

Iron Harvest Complete Edition contiene tutti i miglioramenti e gli aggiornamenti pubblicati in precedenza; gli add-on aggiuntivi Rusviet Revolution e Operation Eagle daranno ai giocatori una vasta gamma di mappe e unità per combattimenti singoli e multiplayer.

Iron Harvest Complete Edition è disponibile in versione fisica e digitale da oggi, 26 ottobre 2021, su PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Per tutte le informazioni sul gioco originale, vi rimandiamo alla nostra recensione di Iron Harvest.