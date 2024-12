Monster Hunter Wilds ascolta i fan sulla strana sensazione dei combattimenti nella beta, causata dagli hitstop

Come i giocatori più tecnici di Monster Hunter sapranno, durante la beta di Wilds c'era qualcosa che non andava. Precisamente con gli "hitstop", ovvero una tecnica grafica che fa sì che il personaggio si blocchi per qualche frame delle animazioni quando colpisce il nemico, in particolar modo con le armi più grandi. Si tratta di un modo per far percepire la potenza dei colpi e dare una bella sensazione controller alla mano.

Se anche voi ritenevate che gli hitstop fossero stati usati nel modo sbagliato in Monster Hunter Wilds, sappiate che il team ha già rielaborato il tutto.