Warhammer 40.000: Boltgun si espande e diventa ancora più cattivo

Insomma, è arrivata l'ora di tornare a purificare gli eretici a colpi di bolter e motosega. Forges of Corruption promette di essere ancora più brutale e furioso del gioco base, che di suo è già bello arzillo, per così dire.

L'editore Focus Entertainment e lo sviluppatore Auroch Digital hanno annunciato l'arrivo di Forges of Corruption , un nuovo e feroce DLC per il boomer shooter Warhammer 40.000: Boltgun . Sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2024. Quindi manca meno di un mese per giocarci. Inizialmente sarà lanciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, insieme a una nuova edizione del gioco pensata per i nuovi giocatori. Successivamente arriverà anche la versione Nintendo Switch. Vediamo il trailer di presentazione:

Contenuti a pagamento e gratuiti

Un'immagine del nuovo DLC

"Esplorate nuovi ambienti e fermate la corruzione del Caos prima che avvolga l'intero mondo di Graia!" Recita l'annuncio ufficiale, che prosegue: "Eliminate nuovi nemici: affrontate il mostruoso Helbrute, l'Havoc che brandisce armi pesanti e le feroci Lightning Claws del Terminator. Purificate con nuove armi: bruciate orde di eretici con il vostro Multi-Melta o fateli saltare in aria con il lancia missili."

Parlando dell'edizione per i nuovi giocatori, si chiamerà Forges of Corruption Edition e includerà il gioco base e tutti i DLC. Sarà quindi il modo perfetto per ottenere tutti i contenuti a un prezzo ridotto.

Ma non finisce qui, perché sono in arrivo anche dei contenuti gratuiti, che saranno pubblicati sempre il 18 giugno. In particolare sarà aggiunta la Modalità Orda, che ci sfiderà a sconfiggere ondate di nemici di forza crescente, per quattro livelli di difficoltà. Ci saranno anche degli obiettivi specifici legati al nuovo contenuto. L'aggiornamento introdurrà anche alcune migliorie all'interfaccia, nonché un sistema che aiuterà i giocatori a orientarsi per i labirintici livelli. Naturalmente saranno anche risolti bug e affini. Insomma, ci sono tante novità in arrivo per questo amatissimo gioco, in una serata particolarmente ricca per gli appassionati di Warhammer.