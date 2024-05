Street Fighter, il film: spunta il logo ufficiale, ed è decisamente fedele alle origini

Sebbene sia ben poco per gioire, quantomeno la ricerca estetica potrebbe far pensare a una certa attenzione nel riferirsi al materiale di origine per questo nuovo adattamento cinematografico, in attesa di sapere qualcosa di più sul film.

Come riferito da Collider, che ha pubblicato l'immagine su X insieme a un breve messaggio, il logo di Street Fighter è trapelato online ed è piuttosto vicino allo spirito classico della serie videoludica, con la scritta in stile graffito su un muro di mattoni che richiama alquanto l'iconografia classica.

Un film ancora misterioso

La pellicola dedicata a Street Fighter dovrebbe essere in lavorazione, almeno per quanto riguarda la pre-produzione, dall'aprile del 2023, dunque a questo punto dovrebbe aver già fatto un po' di strada, anche se non ci sono state molte notizie ufficiali al riguardo.



Per ora sappiamo che il film è diretto dal duo di fratelli australiani responsabile del film horror "Talk to Me", Michael e Danny Philippou, cosa che potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza, nonostante in questo caso il soggetto sia decisamente diverso.

Nel luglio dello scorso anno avevamo saputo che la produzione era ancora agli inizi, con i registi che comunque dimostravano grande entusiasmo per il progetto, anche perché si sentivano piuttosto liberi di sperimentare senza dover fare riferimento a grandi precedenti, sul fronte cinematografico, per la serie in questione.

Pur ammettendo la difficoltà di trasformare in film un soggetto del genere, si erano detti entusiasti anche perché grandi amanti della serie videoludica di Street Fighter, seguendo un po' le frasi di rito da parte di coloro che si cimentano in operazioni di questo tipo.