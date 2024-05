Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, disponibile la versione 1.0, ora anche su console

Quindi, dopo un periodo di accesso anticipato in cui è stato disponibile solo per PC, ora è acquistabile anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. La versione PC è disponibile su Steam e GOG.

Digital Eclipse ha annunciato la disponibilità della versione 1.0 di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord , edizione rimasterizzata in 3D di uno dei giochi che ha contribuito a definire il genere dei giochi di ruolo per computer.

Un progetto pieno d'amore

Un nuovo artwork di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Quando debuttò su Apple II nel 1981, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord di SirTech fu uno dei primi giochi commerciali a provare a ricreare un'esperienza simile al gioco di ruolo cartaceo Dungeons & Dragons su computer. Ma la sua importanza va oltre l'occidente, perché fu anche uno dei titoli che ispirò la nascita dei giochi di ruolo giapponesi, tanto che la serie si è mantenuta viva soprattutto in oriente

SirTech ha pubblicato sette seguiti di Wizardry nei due decenni successivi. Come già accennato, nel corso degli anni, la popolarità della serie è perdurata in Giappone, dove sono usciti svariati seguiti e spin-off pubblicati solo per quel mercato. Attualmente la serie Wizardry comprende oltre quaranta titoli.

Digital Eclipse di suo è uno studio dedicato alla conservazione storica dei videogiochi, cui dobbiamo capolavori quali The Making of Karateka e Llamasoft: The Jeff Minter Story. Ha ottenuto in licenza il marchio registrato Wizardry dalla società giapponese Drecom e i diritti d'autore di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord dall'editore SirTech, per sviluppare una nuova versione basata direttamente sul codice della versione originale, uscita su Apple II.

L'obiettivo del team di sviluppo è stato quello di conservare il fascino dell'originale, ma di impacchettarlo in una grafica più moderna, introducendo al contempo miglioramenti nella gestione del party, nella navigazione, nel lancio di incantesimi e nel combattimento. Insomma, è un gioco antico e nuovo allo stesso tempo, che conserva sotto al cofano lo spirito dell'originale (tanto che è possibile richiamare l'interfaccia del 1981 durante il gameplay).

In Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord bisogna creare un gruppo di avventurieri per esplorare un labirinto pieno di mostri e trappole, andando in cerca dello stregone Werdna che ha rubato un amuleto dagli immensi poteri. Si tratta di un titolo davvero impegnativo, come scoprirete addentrandovi nei suoi meandri. Considerando che è tradotto anche in italiano, non avete davvero scuse per non provarlo.