Super Mario 64 è stato completato senza mai saltare, per la prima volta nella storia

Super Mario 64 è protagonista di un'altra impresa straordinaria: in questo caso si tratta di un giocatore che è riuscito a completare il gioco Nintendo senza utilizzare il tasto A, cosa che rappresenta un evento di notevole portata visto che si tratta del comando utilizzato per il salto, dunque di fatto si tratta della prima volta nella storia in cui Super Mario 64 viene completato senza saltare.

Trattandosi di un platform, già questo rappresenta qualcosa di veramente particolare. Per anni la community ha cercato di completare tale sfida, senza riuscire mai a trovare il modo di raggiungere l'obiettivo, fino a questi giorni.

A raggiungere l'obiettivo infine è stato lo streamer Marbler, che era già arrivato vicino al traguardo con un tentativo precedente in cui aveva utilizzato il tasto A solo due volte, rendendosi conto di poter forse arrivare al record.