Nintendo Switch 2 non uscirà prima di aprile 2025, suggerisce il presidente Shuntaro Furukawa

Nintendo Switch 2 non arriverà sugli scaffali dei negozi prima di aprile 2025, quantomeno stando alle parole del presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, nella versione trascritta del Q&A che si è svolto all'inizio di questa settimana.

In particolare l'informazione è collegata a una specifica frase di Furukawa, che ha dichiarato che le previsioni di vendita stimate per l'anno fiscale in corso (1 aprile 2024 - 31 marzo 2025) non includono le potenziali vendite della prossima console della grande N, suggerendo dunque un debutto sul mercato dall'1 aprile in poi.

"Le previsioni di vendita per questo periodo non includono le vendite del successore di Nintendo Switch", ha dichiarato Furukawa, stando alla traduzione fatta da GamesIndustry.biz.

"Le previsioni di vendita per questo periodo non includono le vendite del successore di Nintendo Switch", ha dichiarato Furukawa, stando alla traduzione fatta da GamesIndustry.biz.

Per completezza, Nintendo ha dichiarato che durante l'anno fiscale in corso si aspetta un calo delle vendite hardware del 20% anno su anno, per un totale di 13,5 milioni di unità vendute di Nintendo Switch, un obiettivo difficile da raggiungere, ma non impossibile secondo Furukawa e di cui abbiamo discusso in uno speciale apposito sul futuro di Nintendo Switch.

Sempre nel documento, il presidente di Nintendo afferma che la compagnia "non ha ancora discusso le tempistiche di lancio" della prossima console e il fatto che non sia stata conteggiate nelle previsioni di vendita è praticamente una conferma del fatto che il lancio non avverrà prima dell'aprile del prossimo anno.