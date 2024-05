Stellar Blade: il trailer con le citazioni della stampa dell'action in esclusiva per PS5

Il filmato mostra alcune sequenze spettacolari del gioco, sia di gameplay che cutscene, per l'appunto accompagnate da alcune frasi di apprezzamento da parte della critica mondiale. A tal prosito, ricordiamo che Stellar Blade ha ottenuto effettivamente voti più che buoni dalla stampa Stellar Blade ha ottenuto effettivamente voti più che buoni dalla stampa , mentre il responso del pubblico finora è stato anche più favorevole, tanto che il gioco su Metacritic ha la media voti degli utenti più alta tra tutti i giochi pubblicati su PS5 finora su Metacritic ha la media voti degli utenti più alta tra tutti i giochi pubblicati su PS5 finora . Visto che siamo in tema, se ancora non lo avete fatto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Stellar Blade recensione di Stellar Blade .

Sony e Shift Up Games hanno pubblicato un trailer di Stellar Blade con le citazioni entusiastiche da parte della stampa internazionale per l'action sudcoreano arrivato in esclusiva su PS5 lo scorso 26 aprile. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Che cos'è Stellar Blade

Stellar Blade è un action adventure con spolverata di elementi GDR realizzato dalla studio sudcoreano Shift Up Games, celebre anche per il titolo mobile Goddes of Victory: NikkeGoddes of Victory: Nikke. Il gioco è ambientato in una Terra devastata dall'apparizione dei misteriosi mostri chiamati Naytiba, che hanno decimato la popolazione umana, costringendo la maggior parte a fuggire nello spazio.

I giocatori impersoniamo Eve, una soldatessa della settima Unità Aerea inviata dalla Colonia. Dopo essere sopravvissuta per miracolo all'atterraggio sulla Terra e aver visto il massacro della propria squadra, Eve deciderà di collaborare con Adam, un predone e uno dei pochi superstiti sulla Terra, e con Lily, un'ingegniera inviata sulla Terra per offrire supporto tattico, per aiutare la popolazione di Xion, l'ultima città popolata del globo, ed eliminare il Naytiba Antico.

Il gioco si propone come un action molto classico con una struttura semi-aperta che prevede aree ampie con molte zone da esplorare ad altre più piccoli e lineari. Nei panni di Eve è possibile esibirsi in varie combinazioni di attacchi coreografici con la spada per eliminare i nemici a corto raggio, in aggiunta a ad attacchi dalla distanza con un drone e contrattacchi eseguibili dopo una schivata o una parata dal tempismo perfetto.