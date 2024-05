Il DLSS 3.5 alla prova dei fatti: Horizon Forbidden West e Dragon's Dogma 2 giocati su Lenovo Legion Pro 7i

Qualche settimana fa vi avevamo parlato di quanto sia difficile - perché esoso in termini di risorse hardware - sfruttare al massimo un Ray Tracing portato ai suoi limiti più estremi tra Path Tracing e Ray Reconstruction: per riuscire a impostare tutto al massimo e avere un frame rate stabile occorrono infatti dei requisiti di sistema spaventosamente sbilanciati verso l'altro. A meno che non si decida di ricorrere a qualche stratagemma particolare.

La prova

Il Lenovo Legion Pro 7i monta un Intel Core i9-13900HX e una NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop

La configurazione per testare il DLSS 3.5 sul Lenovo Legion Pro 7i ricevuto in redazione è la stessa utilizzata l'ultima volta, ovvero la più spinta possibile a livello di preset energetici: abbiamo quindi utilizzato il preset Prestazioni presente all'interno del software proprietario Lenovo Vantage. Come al solito, per avere una stima in condizioni d'uso più comuni vi rimandiamo alla nostra approfondita recensione del Lenovo Legion Pro 7i 2023. Il driver NVIDIA utilizzato è Game Ready in versione 552.22 di aprile 2024, mentre di seguito trovate le specifiche principali del laptop. Vi ricordiamo anche le impostazioni grafiche dei due giochi in esame, testati prima con la risoluzione nativa del display, ovvero 2560 x 1600 con fattore di forma 16:10, poi con quella 16:9 di un TV 4K puro, ovvero 3840 x 2160. Per Horizon Forbidden West abbiamo impostato il preset "Super", mentre per Dragon's Dogma 2 abbiamo scelto il preset "Alto". Il DLSS è stato impostato sempre in modalità bilanciata, con Frame Generation, Path Tracing e Ray Reconstruction attivi. Anche stavolta le prestazioni non ci hanno deluso. Come potete vedere nelle tabelle qui sopra, il laptop Lenovo Legion Pro 7i viaggia oltre i 100 FPS medi durante il gameplay alla risoluzione nativa del suo display, il 1600p, con tutte le impostazioni spinte al massimo e tutti gli effetti grafici attivi; in 4K la fluidità durante le sezioni di gameplay non è da meno, attestandosi sui 90 FPS medi su Dragon's Dogma II e superando i 100 FPS medi in Horizon Forbidden West.

Il binomio formato da DLSS 3.5 più il Lenovo Legion Pro 7i del 2023 si conferma ancora una volta impeccabile: anche questa nuova coppia di open world, infatti, non ci ha dato problemi e non ci ha fatto rinunciare praticamente a nulla in termini di grafica e prestazioni.