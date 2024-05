Epic Games Store, il gioco gratis del 9 maggio è disponibile: ecco come scaricarlo

Il gioco gratis per gli utenti dell'Epic Games Store previsto per oggi, 9 maggio, è ora disponibile! Come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Circus Electrique, un RPG tattico ambientato in una Londra vittoriana oscura e inquietante.

Come scaricarlo? È molto semplice: tutto ciò che dovrete fare è visitare la pagina di Circus Electrique su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

A quel punto potrete scegliere se scaricare e installare il gioco immediatamente oppure farlo in un secondo momento: riscattato il prodotto, questo entrerà a far parte della vostra liberia Epic per sempre e potrete effettuare il download ogni volta che vorrete.