Bloodborne, annunciato il nuovo merchandise da Super Groupies: orologio, stivali e guanti

Super Groupies ha annunciato il nuovo merchandise ufficiale di Bloodborne, nell'ambito di una rinnovata collaborazione con Sony per la produzione di oggetti ispirati al capolavoro di FromSoftware. La linea si arricchisce in questo caso di orologio, stivali e guanti per il perfetto cacciatore.

A qualche mese dalla conferma dell'importanza di Bloodborne da parte di Hidetaka Miyazaki, purtroppo le uniche notizie riguardanti l'esclusiva PlayStation non ruotano attorno a un eventuale sequel o una remaster, bensì - come si può vedere - a qualcosa di diverso.

L'orologio ufficiale di Bloodborne

Cominciamo con lo Stargaze Model Pocket Watch, un orologio da tasca con catena rimovibile che riproduce in maniera estremamente dettagliata il design della Torre dell'Orologio Astrale. Il prezzo? Circa 157€, con consegna prevista per ottobre.

Gli stivali ufficiali di Bloodborne

Abbiamo poi gli Hunter Model Boots, un paio di stivali ispirati a quelli indossati dal protagonista di Bloodborne, con una cintura rimovibile, un'apertura a zip per una maggiore comodità e tessuti di qualità. Il prezzo in questo caso è di circa 150€ e la consegna è prevista per settembre.

I guanti di Bloodborne

Infine ci sono gli Hunter Model Gloves, un paio di guanti da cacciatore in pelle sintetica e poliestere, che si abbinano agli stivali per ricreare il loook perfetto per un appassionato di Bloodborne. Costano circa 78€ e la consegna è prevista anche qui per settembre.