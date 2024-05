Epic Games Store: il gioco gratis del 16 maggio è misterioso, in arrivo i Mega Saldi?

Il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 16 maggio è avvolto dal mistero. Ciò conferma le indiscrezioni che affermano che presto inizieranno i Mega Saldi del negozio, con Epic Games che potrebbe aver deciso di tenere sulle spine i giocatori in vista probabilmente di un gioco in omaggio più prelibato del solito.

Il titolo gratuito della prossima settimana non verrà rivelato in via ufficiale se non al momento della sua disponibilità, fissata per l'appunto alle 17:00 del 16 maggio. Certo, a meno che non ci sia una fuga di informazioni nelle prossime ore o giorni, cosa del tutto possibile visti i precedenti. Una volta disponibile, sarà possibile riscattare il titolo in questione entro il giovedì successivo, ovvero il 23 maggio. Per farlo vi basta accedere al client dello store oppure raggiungere questo indirizzo per accedere alla sezione dei titoli gratuiti dello store.

Vi segnaliamo che da oggi sono disponibili i giochi gratis del 9 maggio dell'Epic Games Storedisponibili i giochi gratis del 9 maggio dell'Epic Games Store, ovvero Circus Eletricque e un mega pacchetto bonus di Firestone Online Idle RPG.