Il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe avere la memoria UFS 4.1 per far girare meglio la IA

Secondo Sawyer Galox su X (ex Twitter), il Galaxy S25 Ultra sarà dotato di memoria UFS 4.1, anche se non è chiaro se le versioni più economiche pure potranno accederle , o se rimarranno all'UFS 4.0. Ciò che è deludente è che non conosciamo ancora le differenze di velocità tra UFS 4.1 e UFS 4.0, poiché questi numeri sono stati omessi.

Un precedente rumor suggeriva che Samsung stesse lavorando su una memoria UFS di nuova generazione ottimizzata per le operazioni AI. Lo standard UFS 5.0 è in fase di sviluppo , ma secondo le informazioni attuali, questa tecnologia non sarà disponibile prima del 2027. Nel frattempo, Samsung probabilmente introdurrà miglioramenti alla UFS 4.0, rilasciando iterazioni migliorate a partire da UFS 4.1.

Costi, Prestazioni e cosa sono le memorie UFS

In passato, Samsung ha utilizzato strategie di variazione delle velocità di storage per gestire i costi. Ad esempio, il Galaxy S24 base con 128GB di memoria era limitato a velocità UFS 3.1, mentre la variante da 256GB supportava lo standard UFS 4.0. È possibile che Samsung ripeta questa pratica con il lancio del Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus, riservando lo storage più avanzato per il modello Ultra.

Con le funzionalità AI sul dispositivo che stanno lentamente prendendo piede, un maggiore quantitativo di RAM e una memoria più veloce diventeranno necessari. Per questo c'è in giro anche il rumor legato alla RAM del nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, che potrebbe avere 16GB di RAM, 4 in più rispetto al precedente.

Le memorie UFS (Universal Flash Storage) sono un tipo di memoria flash utilizzata principalmente in dispositivi mobili come smartphone e tablet. Questo standard di archiviazione è progettato per fornire prestazioni elevate, con velocità di lettura e scrittura molto superiori rispetto alle altre memorie. UFS consente un accesso simultaneo a più canali di dati, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di latenza. Inoltre, supporta operazioni di lettura e scrittura a bassa potenza, prolungando la durata della batteria dei dispositivi.