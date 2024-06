Call of Duty: Black Ops 6 è visto come un DLC e questo avrà un impatto specifico sulla versione PS5

Call of Duty: Black Ops 6 è ancora lontano, visto che arriverà in autunno come ogni anno, ma piano piano stanno iniziando a spuntare nuove informazioni riguardo allo sparatutto di Activision. Pare infatti che - ancora una volta - sarà categorizzato come un DLC .

Call of Duty: Black Ops 6 potrebbe non avere un Platino su PS5

Come potete vedere qui sotto, l'utente di Reddit ha mostrato una schermata di SteamDB e ha scritto: "Black Ops 6 sarà un altro download in formato "DLC" per l'app Call of Duty HQ, esattamente come per Modern Warfare III". Nell'immagine vediamo la voce del venduto sparatutto e il fatto che è categorizzato come "DLC.

Ovviamente tutto questo discorso è più che altro una questione di semantica e non è inatteso. Si tratta di un DLC nel senso che sarà a livello tecnico parte dell'app Call of Duty HQ che Activision sta spingendo da anni come unico portale d'accesso per le ultime esperienze di CoD.

Per il resto, Call of Duty: Black Ops 6 sarà un gioco completo classico, senza particolari differenze se non che probabilmente non avrà un trofeo di Platino su PS5. I giochi sulla console di Sony, infatti, possono avere il trofeo di livello massimo unicamente se sono un gioco, non se sono un DLC. Lo stesso era già accaduto con la versione PlayStation 5 di Modern Warfare III.

Inoltre, l'app di Call of Duty HQ non è molto amata perché obbliga a scaricare parti di giochi che potrebbero non interessare al videogiocatore. Per Activision è un vantaggio perché si tratta di un portale unico per mettere in mostra tutto quello che ha da offrire, ma alcuni giocatori non amano non poter gestire i singoli giochi separatamente.