Zelda: Breath of the Wild, la prima versione del gioco fu un fallimento internamente

Sono oramai disponibili le recensioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il responso non potrebbe essere più chiaro. È un capolavoro. Probabilmente alcuni non avevano troppi dubbi, visto che anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild fu un capolavoro. A dirla tutta, però, inizialmente The Legend of Zelda: Breath of the Wild fu un fallimento, almeno secondo i test interni.

L'informazione proviene da una presentazione vecchia di alcuni anni e avvenuta alla Computer Entertainment Developer's Conference in Giappone. In tale occasione gli sviluppatori di Nintendo hanno parlato di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma la presentazione non è mai stata messa online o tradotta in altre lingue. Recentemente, però, Game Maker's Toolkit su YouTube è stato in grado di scoprire cosa è stato detto in tale occasione e ha svelato le informazioni al mondo.

Tra i vari dettagli emersi, figura anche il fatto che The Legend of Zelda: Breath of the Wild fu un disastro nei primi test interni, perché la maggior parte dei giocatori giocava in modo rigido, senza esplorare più di tanto. Viene spiegato che l'80% dei giocatori vedeva una Torre in lontananza e seguivano la via più breve e diretta per arrivare a destinazione, senza mai deviare. Nintendo voleva invece che le persone fossero invogliate a esplorare e sperimentare.

Nintendo lo considerò un problema veramente serio e si impegno per risolvere la cosa. La soluzione scelta fu denominata "teoria dei triangoli". In pratica, la mappa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è creata in modo tale da bloccare la visuale con piccole barriere come colline o alberi per fare in modo che il giocatore sia invogliato a esplorare e girare intorno a questi ostacoli con lo scopo di scoprire cosa c'è nelle vicinanze.

I nuovi test su The Legend of Zelda: Breath of the Wild diedero risultati fantastici e la formula a mondo aperto del gioco divenne definitiva.

Considerando la qualità dell'opera finale, è curioso che The Legend of Zelda: Breath of the Wild inizialmente fosse "un fallimento". The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il contrario di un fallimento: ecco la nostra recensione.